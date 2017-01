Uno scorpione che ha causato il blocco di un treno partito da Londra e diretto alla stazione di Edimburgo ha dato alla luce tre cuccioli. L’esemplare ha scioccato i passeggeri quando è fuoriuscito dallo zaino di una donna che viaggiava sul convoglio il giorno di Capodanno. La creatura è stata poi riposta in un contenitore per alimenti, prima di essere portato in un centro di recupero, dopo che il treno è stato fermato a Peterborough. Il personale specializzato ha poi annunciato che lo scorpione “ha avuto due o tre piccoli” durante la notte. Un passeggero di sesso femminile (non identificato) era in viaggio di ritorno da una vacanza in Guatemala con il figlio quando ha provato a prendere i suoi occhiali da sole nella borsa. E’ stato in quel momento che il suo “ospite” si è liberato tra lo choc degli altri passeggeri.

“Probabilmente si è rifugiato nello zaino perché era alla ricerca di un posto buio e asciutto per partorire” ha spiegato Darren Mansfield, dell’associazione per la protezione degli animali esotici The Exotic Pet Refuge. “Dopo che lo scorpione è caduto, è scomparso dalla vista della donna. Era in una vaschetta per il gelato vuota, ma agli scorpioni non piacciono i luoghi umidi e appiccicosi, quindi è riuscito a liberarsi” ha detto ancora Mansfield. Una puntura dello scorpione nero del Guatemala equivale a “tre punture di vespa” ha detto l’esperto, precisando comunque che non è letale per l’uomo. Lo scorpione ei suoi cuccioli stanno bene.