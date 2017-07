Quando gli addetti hanno deciso di dare il via ad alcune opere di ristrutturazione del museo locale non avrebbero mai immaginato di potersi ritrovare di fronte ad una stanza nascosta con dentro un tesoro molto singolare. È quanto accaduto in un piccolo museo del New Jersey, il Liberty Hall Museum, in Usa. Durante il rinnovo dei locali dell'antico edificio, infatti, è stato deciso di aprire finalmente anche la cantina abbandonata per anni all'interno della quale vi era una stanza più piccola con dentro centinaia di bottiglie di vino di cui nessuno conosceva l'esistenza.

Come raccontano i media locali, il museo infatti era l'ex residenza del governatore dello stato in carica dal 1776 al 1790 che aveva collezionato molte bottiglie di vino pregiato alcune delle quali ora hanno oltre duecento anni di storia e un valore consistente. "Abbiamo deciso di ripristinare la cantina, che non era stata mai considerata dopo la trasformazione a museo e non avremmo mai immaginato di trovare quello che abbiamo rinvenuto" ha spiegato il direttore del museo.

Il vino e le bottiglie sono state stati fatti analizzare da esperti che ne hanno confermato l'autenticità valutando ogni bottiglia tra i 10mila e i 25mila dollari. Per questo, una volta completati i lavori di ristrutturazione della cantina, le bottiglie sono state esposte all'interno del museo come le casse di legno originali.