Immaginate di salire su un aereo con i vostri amici e di scoprire che siete praticamente gli unici passeggeri a bordo. Ebbene, è quello che è successo a Lawrie-Lin Waller, 33enne scozzese, in viaggio da Gibilterra a all’aeroporto londinese di Heathrow il 17 dicembre scorso, insieme alle sue amiche Laura Stevens, 34 anni, e Sarah Hunt, 35. Vista la situazione, il personale di volo ha deciso di trasferire le tre donne in business class, dove tra bottiglie di champagne e selfie celebrativi con il capitano, si sono godute anche tre pasti. “Non abbiamo mai vissuto un’esperienza simile, ma credo che questa sarà la prima e ultima volta” ha detto raggiante Lawrie-Lin alla BBC.

Ma come si è potuta verificare una situazione simile? Semplicemente il loro aereo era in ritardo, ma quando sono arrivate all'aeroporto di Gibilterra tutti gli altri passeggeri erano già stati imbarcati su un volo precedente. "Eravamo praticamente le uniche in aeroporto. Era una situazione davvero strano” ricorda la 33enne di Glasgow. “Quando siamo salite sull’aereo che ci avrebbe riportate in Regno Unito, abbiamo capito subito che saremmo state le uniche tre passeggere. Anche il capitano ci ha detto che una situazione del genere non l’aveva mai vissuta” racconta Lawrie-Lin. “E’ stato tutto così divertente. Ad un certo punto ho chiesto ad una hostess: ‘visto che siamo solo noi tre, possiamo sederci in business class?’, lei ha detto di sì e ci ha portato una bottiglia di champagne. Quando poi il volo stava per atterrare, il capitano è uscito dalla cabina di pilotaggio e ci ha detto che c’eravamo quasi. A quel punto gli ho detto: ‘Beh dobbiamo festeggiare con un’altra bottiglia di champagne!’”.