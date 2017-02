Negli ultimi 20 anni, Nathan Hawkins ha sempre lavorato con i serpenti nella piccola cittadina di Buffalo Gap, nello Stato del Texas. Quando martedì ha ricevuto la telefonata allarmata da parte di una famiglia diAbilene riguardo ad un serpente a sonagli spuntato fuori da un gabinetto, ha pensato che si trattava di qualcosa di “molto insolito”. "Sono davvero creature sorprendente, spesso i loro atteggiamenti vengono fraintesi," ha detto Hawkins a CBS News. "Ci sono troppe paure irrazionali che li circondano" ha spiegato il proprietario del Big Country Snake Removal.

Ma il giovane Isac Mcfadden, che martedì mattina si è alzato semplicemente per andare, quel serpente rappresentava davvero una sgradita sorpresa. Così la mamma del ragazzino non ci ha pensato su due volte: ha preso una pala e ha ucciso il rettile. Nel frattempo, Nathan era arrivato a casa della famiglia McFadden e, dopo aver visto il serpente morto, ha chiesto alla donna se poteva fare una rapida ispezione in casa: “E’ stata come un’intuizione. Effettuo queste operazioni da molti anni. Conosco il comportamento dei serpenti in questo periodo dell'anno” ha spiegato. Il primo posto in cui il signor Hawkins ha guardato è stato nella vecchia cantina di casa. Rannicchiati in un angolo, ha trovato 13 serpenti a sonagli. “Sono animali comuni durante i mesi più freddi. Tendono a vivere insieme in tane” ha detto.

Il lavoro dell’uomo però non si è fermato qui. Con una torcia in una mano e una pinza da serpenti nell'altra, ha strisciato sotto la cantina e ha trovato un’altra tana: è riuscito a catturare altri 10 serpenti a sonagli – tra cui 5 cuccioli -, arrivando ad un totale di 24 serpenti trovati (dei quali uno morto). “Possono sembrare tani, ma per è stato solo u giorno di lavoro come gli altri” ha ammesso Hawkins. L’uomo ha ammesso di ricevere fino a 75 chiamate al giorno. “In molti casi mi chiedono come comportarsi di fronte ad un serpente. Io do sempre la stessa risposta: ‘lasciate perdere il serpente, non toccatelo, fate fare ad un esperto’. "Direi che il 90 per cento dei morsi di serpente si è verificato quando qualcuno ha cercato di fare del male all’animale", ha detto Hawkins.