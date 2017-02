"Nel video non sto facendo del male a nessuno, o cose fuorilegge. La persona che lo ha messo in giro verrà punita. Ma volevo far riflettere tutte le persone che lo hanno condiviso anche solo una volta. Persone che devono vergognarsi visto che come ben sapete un po' di tempo fa c'è stata una ragazza che è apparsa su tutti i telegiornali, che per un video molto banale si è tolta la vita". Come racconta Il Mattino di Padova, così la giovane Elisabetta Sterni, originaria di Brescia ma padovana d'adozione, ha deciso di denunciare pubblicamente proprio attraverso i social la diffusione illegale di un suo video hard privato che poi è rimbalzato su centinaia e centinaia di cellulari attraverso le chat di whatsapp.

Con uno sfogo attraverso il suo profilo Facebook, la 30enne, che lavora come pr e ragazza immagine in discoteche del padovano, ha puntato il dito non solo contro chi per primo ha diffuso il video ma anche e contro chi lo ha condiviso successivamente. Per questo ha voluto ricordare la triste vicenda di Tiziana Cantone la 31enne che lo scorso settembre si è tolta la vita dopo la diffusione in rete di alcuni suoi filmati hot. "Io ragiono, sono una persona forte e questa cosa non mi ha per niente toccato, ma se fossi stata una persona come quella povera ragazza, voi in questo momento sareste colpevoli di qualcosa di molto, molto grave" ha sottolineato Elisabetta annunciando anche di aver denunciato alle autorità di polizia chi sta cercando di rovinarle la reputazione col video.

"Una sera, mentre lavoravo si è avvicinato il mio capo dicendo che girava un video su di me in vari gruppi Whatsapp. Me l’hanno inviato e sono rimasta malissimo. Inizialmente ero ferita, ero disperata, non riuscivo a darmi pace. Sono stati giorni difficili anche perché in quel periodo mio padre si è sottoposto a un’importante operazione chirurgica" ha raccontato la ragazza accusando apertamente un suo ex ragazzo: "Era solo il ragazzo che mi piaceva. Quel giorno ha iniziato a filmare, ammetto di essermene resa conto, ma ero coinvolta e l’ho lasciato fare. Mi fidavo. Inviare quelle immagini a qualcun altro è stato un gesto cattivo".

"Non capisco l’ipocrisia dei ragazzi e delle ragazze che giudicano e parlano alle spalle, quando tutti abbiamo una vita intima" ha attaccato infine Elisabetta, concludendo: "Gli uomini criticano e offendono, ma sono i primi che vanno alla ricerca di determinate cose. E, se non le trovano dalle loro fidanzate, arrivano anche a tradirle. Vorrei proprio sapere chi non ha mai scattato una foto o girato un breve video per il proprio partner o con il proprio partner Queste cose le fanno tutti, il problema è che un momento di intimità è stato reso pubblico e la gente è sempre brava a puntare il dito. Pensavate di avermi ferita? No"