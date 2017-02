Quando ha scoperto che il marito la tradiva con un'altra donna avrebbe deciso subito di vendicarsi uccidendo la rivale ma per non farsi scoprire avrebbe messo in piedi un piano studiato nei minimi particolari che prevedeva la simulazione di un investimento stradale ad opera di un pirata della strada . Queste le pesanti accuse nei confronti di una 44enne calabrese, Concetta Muzzupapa, arrestata lunedì dai carabinieri della Compagnia di Taurianova per tentato omicidio. Le manette sono scattate ai polsi della donna al termine di una complessa indagine svolta dai carabinieri di Taurianova insieme a quelli delle Compagnie di Gioia Tauro e Palmi che ha permesso di fare piena luce su una vicenda che aveva avuto molti punti oscuri.

L'incidente risale al giugno del 2015 quando l'arrestata, secondo quanto emerso dalle indagini, dopo aver studiato le abitudini della rivale, una 47enne di un paese vicino, si sarebbe appostata con la sua auto per poi travolgerla a forte velocità. Uno schianto devastante per la vittima designata e che solo per fortuna non si è trasformato in un episodio mortale. La 47enne infatti, dopo aver lottato fra la vita e la morte per giorni, è riuscita a salvarsi e, anche grazie a una serie di delicatissimi interventi chirurgici, ora si è ristabilita.

Gli inquirenti però fin dal primo momento si sono trovati di fronte a numerosi reticenze e depistaggi. La stessa 47enne non ha mai denunciato la Muzzupapa sostenendo di non conoscere il responsabile dell'incidente. Non solo, poco tempo dopo un pregiudicato del luogo si è anche costituito autoaccusandosi dell'incidente. Tutti episodi che però non hanno convinto gli inquirenti coordinati dal procuratore capo di Palmi, Ottavio Sferlazza. Grazie a intercettazioni e indagini approfondite, i carabinieri infatti si sono convinti che Muzzupapa, moglie di un uomo di un clan della Piana di Gioia Tauro ma soprattutto proveniente da una nota famiglia di ‘ndrangheta, abbia preparato ed eseguito quell'incidente stradale con il proposito di uccidere. Con lei indagate a piede libero anche altre quarto persone che avrebbero depistato le indagini.