Già da tempo aveva iniziato a sospettare qualcosa ma quando ha avuto la conferma delle sue ipotesi ritrovandosi davanti alla scena del figlio ventenne a letto con la vicina quarantenne, la mamma sarebbe andata su tutte le furie aggredendo prima verbalmente e poi fisicamente la donna. La storia, come racconta Il Giornale di Vicenza, è andata in scena in un pomeriggio dell’estate di due anni fa in un popoloso quartiere della città veneta ed è finita ora nelle aule di tribunale dopo che il pubblico ministero ha richiesto il rinvio a giudizio per la madre furiosa.

Secondo l'accusa, la donna incriminata aveva notato che fra il ragazzo e l’appariscente vicina di casa c’era una sorta di feeling. Per questo quel giorno, sentendo dei rumori sospetti, avrebbe deciso di verificare finalmente di persona, scavalcando un muretto nel giardino della vicina e spiando la coppia dalla finestra. Avendo conferma dei sospetti, avrebbe iniziato a urlare insulti costringendo i due amanti ad uscire fuori dove ci sarebbe stata l'aggressione fisica.

L'accusa nei confronti della mamma, oggi 54enne, è di lesioni volontarie e di violazione di domicilio perché si sarebbe presentata inaspettatamente a casa della donna con la quale il figlio intratteneva una relazione insultandola e malmenandola con spintoni graffi e pesino pugni. La vittima, che ha subito solo ferite lievi giudicate guaribili in una decina di giorni, potrebbe ora anche costituirsi parte civile per chiedere un risarcimento dei danni.