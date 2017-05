Scopre che il marito la tradisce e ingoia $7,000 in banconote da 100 in un “impeto di rabbia”. Protagonista di questa bizzarra storia è la colombiana Sandra Milena Almeida, 30 anni. La donna aveva conservato il denaro con l’obiettivo di spenderlo per una vacanza insieme al coniuge. Ma, dopo aver scoperto l'infedeltà del suo partner, sarebbe andata su tutte le furie fino a compiere l’insano gesto. Il giorno dopo la signora Almeida, proveniente da Piedecuesta, nella Colombia nordorientale, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale con gravi dolori addominali. Inizialmente non ha detto nulla riguardo al denaro ai medici, ma la tac alla quale è stata sottoposta ha rivelato decine e decine di banconote nel suo stomaco e nell'intestino.

in foto: Il denaro recuperato in ospedale

Per sua fortuna, i medici dell'Ospedale Universitario di Santander, a Bucaramanga, sono riusciti a salvarla, recuperando anche buona parte dei soldi inghiottiti: ben $ 5.700, dopo aver pulito e asciugando le banconote nella sala operatoria. Juan Pablo Serrano, capo chirurgo presso il nosocomio, ha ammesso che inizialmente pensava che la donna avesse ingoiato della droga: “Gli oggetti emersi nelle immagini dei raggi X erano simili a sacchetti di narcotici” ha detto alla colombiana Radio Caracol: "Abbiamo sottoposto la paziente a due diverse operazioni per eliminare il blocco, nello stomaco e nell'intestino. Le banconote sono state lavate e sono in buone condizioni, ma il resto del denaro è stato perso a causa dei liquidi gastrici".