Ci sono vittime, feriti e un numero imprecisato di persone intrappolate in un hotel in Cina dove è scoppiato un incendio. È accaduto a Nanchang, capitale della provincia di Jiangxi. Secondo un primo bilancio ci sarebbero almeno dieci morti e una decina di feriti. Lo riferisce la Xinhua. Le fiamme, in base ai primi elementi forniti dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, si sono sviluppate al secondo piano dell'albergo di lusso Hna Platinum Mix Hotel, nel Honggutan New District della città, intorno alle 8 del mattino (l'una di notte in Italia). Alcuni operai, stando a quanto emerso, a quell’ora stavano svolgendo dei lavori sul posto. Da quanto scrive l’agenzia Nuova Cina, per salvarsi dalle fiamme un uomo ha rotto il vetro di una finestra e si è lanciato dal secondo piano dell’hotel. Ferito gravemente, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale.

Persone intrappolate in un palazzo vicino – L’hotel in cui è scoppiato l’incendio ha quattro piano ed è collegato a un altro palazzo di appartamenti di ventiquattro piani dove oltre duecento persone sono state evacuate e ci sarebbero ancora altre persone intrappolate. Sul posto ci sono circa dieci automezzi dei vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme. Secondo quanto accertato dalle prime indagini, l'incendio sarebbe stato causato dal taglio di materiali di decorazione. Ulteriori indagini sono in corso.