Potrebbe arrivare entro la fine del mese il sostegno economico ai familiari delle vittime dello scontro tra i treni sulla linea Andria-Corato. A renderlo noto, rassicurando parzialmente quanti il 12 luglio dello scorso anno hanno perso i loro cari, è il parlamentare del Partito Democratico Francesco Boccia, che a Il Fatto Quotidiano ha specificato che ai parenti delle 23 vittime arriveranno, presumibilmente entro febbraio, non meno di 200mila euro esentasse, mentre la cifra dovrebbe essere inferiore per i familiari dei feriti.

Boccia (PD): "Entro fine mese gli eredi riceveranno 200mila euro"

Il fondo era stato istituito per dare un sostegno economico alle famiglie delle vittime, dal momento che in alcuni casi le persone morte erano anche le uniche a fornire un reddito. Il supporto economico venne approvato dopo tre settimane dall’incidente, ma i tempi della burocrazia hanno reso l'erogazione dei contributi lenta e macchinosa. “Ho buone notizie: entro la fine del mese, gli eredi riceveranno i 200mila euro", ha rassicurato Boccia al Fatto, spiegando che alcune settimane fa la Presidenza del Consiglio ha scritto ai Comuni di residenza richiedendo i documenti necessari per stabilire a quali parenti debba essere destinato l’aiuto economico.

Spiega ancora Boccia, autore del testo dell’articolo 5-bis del Dl Enti Locali che contiene tutti i dettagli sull’aiuto dello Stato a chi è rimasto coinvolto nell’incidente: "Il ministero dell’Economia ha già fatto il suo, quindi i soldi sono materialmente disponibili. Ottenuta tutta la documentazione, verrà percorsa la strada più veloce, un decreto del presidente del Consiglio, per poter procedere con i bonifici direttamente alle famiglie”. La prima tranche di aiuti sarebbe quindi in dirittura d'arrivo: "Dopo l’erogazione dei primi 4,6 milioni alle famiglie, verranno valutate le condizioni dei feriti e anche loro riceveranno un aiuto. L’avanzo del fondo verrà poi equamente diviso tra i parenti delle vittime”.