Momenti di paura nelle scorse ore in un parco giochi molto frequentato a Madrid, in Spagna. Due trenini di una montagna russa infatti si sono improvvisamente scontrati tra di loro per cause ancora in corso di accertamento, provocando decine di feriti tra le persone a bordo dell'attrazione tra cui diversi bambini. L'episodio nel pomeriggio di domenica nel Parque de Atracciones, un parco giochi a tema nella capitale spagnola. Due convogli dell'attrazione denominata "Tren della Mina", si sono urtati in maniera violenta provocando oltre trenta feriti.

Fortunatamente l'impatto ha fatto scattare la procedura di emergenza e l'attrazione si è immediatamente fermata evitando altre conseguenze ben più gravi. Dopo l'allarme sul posto sono subito accorsi i servizi di emergenza con vigili del fuoco e numerose ambulanze che hanno provveduto a curare e successivamente trasportare in ospedale i feriti, tra cui almeno sei bambini sotto i 10 anni. Secondo le autorità locali, 27 persone sono state ricoverate in ospedale, anche se fortunatamente nessuna sarebbe in pericolo di vita o comunque in gravi condizioni. Gli altri coinvolti se la sono cavata con contusioni e sono stati curati sul posto o dimessi poco dopo l'arrivo al pronto soccorso.

I motivi dello schianto sono ora sotto inchiesta da parte della polizia spagnola. I gestori del luna park si sono giustificati affermando che le montagne russe vengono controllate ogni giorno e che l'ultimo test di sicurezza era stato effettuato appena la mattina dell'incidente. L'attrazione Tren della Mina ha aperto nel 2012 ed è un ottovolante molto particolare perché utilizza occhiali interattivi per la realtà virtuale. Ha un'altezza massima di appena di 17,5 metri e raggiunge una velocità massima di soli 55 km all'ora. Dopo l'incidente le montagne russe sono state chiuse e poste sotto sequestro, ma il resto delle attrazioni ha continuato a funzionare normalmente.