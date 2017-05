in foto: Foto di repertorio

Grave incidente stradale nella serata di domenica a Diecimo, frazione di Borgo a Mozzano, nella provincia di Lucca. Complessivamente sei persone sono rimaste ferite tra cui un bambino di dodici anni ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Lo schianto tra due auto è avvenuto, per motivi ancora da chiarire, attorno alle 22,45 lungo la strada provinciale Lodovica. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’auto al cui interno si trovava una donna con la sorella, i due figli di nove e dodici anni e un’altra ragazza di venti anni stava procedendo in direzione Garfagnana, quando si è schiantata contro un’altra auto sopraggiunta dal senso di marcia opposto. In questa seconda auto c’era una giovane del posto di venticinque anni.

I feriti più gravi sono i due fratellini – L’impatto è stato violentissimo e ad avere la peggio sono stati i due fratellini, entrambi trasportati nella notte al Meyer. Il più grande ha riportato un trauma cranico e toracico: le sue condizioni sono gravi. Il fratellino ha riportato invece delle fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto si legge sui quotidiani locali, sarebbero serie anche le condizioni della donna alla guida della seconda auto, che è stata sottoposta a un intervento d’urgenza al San Luca a causa di un trauma cranico. Le restanti persone coinvolte nell'incidente invece hanno riportato ferite meno serie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre i feriti dalle lamiere, le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118 e i carabinieri che stanno cercando di fare luce sullo schianto.