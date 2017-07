“Non bisogna avere paura della scienza, ci sono delle persone che vanno su Facebook e seminano il panico – così l'ex premier presentando il suo libro in costiera amalfitana e facendo un discorso sui vaccini -. Raccontano cose che spesso non sono vere, ma il circuito della condivisione provoca una diffusione virale. Casaleggio diceva che ciò che è virale diventa vero, ma non è così. Questo meccanismo provoca paura, se dico che vaccinando faccio l'interesse delle case farmaceutiche, succede che in una classe si riduce il numero dei bambini che si vaccinano e magari a quello più debole rischia di provocare un danno talvolta perfino mortale”. Queste parole, pronunciate dal segretario del Pd Matteo Renzi in Campania per la presentazione del suo libro, hanno fatto arrabbiare Davide Casaleggio, che con un post sul blog di Beppe Grillo ha risposto all’ex premier.

La risposta di Davide Casaleggio.

“Renzi – così Casaleggio jr – deve smetterla di infangare la memoria di mio padre”. “È intollerabile – ha aggiunto – che continui a ripetere una bufala da lui inventata che stravolge il pensiero di mio padre”. “Inaccettabile – così ancora nel post sul blog il figlio di Gianroberto Casaleggio, che ha anche precisato quello che era davvero il pensiero di suo padre -, che il segretario del Pd continui a mettere in bocca a mio padre parole che non gli sono mai appartenute. Lo invito a rettificare e chiedere scusa immediatamente per non perdere il minimo di dignità che dovrebbe contraddistinguere ogni dichiarazione politica. E se pensa che attaccando le persone scomparse non venga smentito: si sbaglia. Difenderò il pensiero di mio padre ogni volta che sarà necessario”.

Le parole di Renzi sul futuro premier.

Il segretario del Pd nel corso dell’intervento di oggi ha fatto riferimento anche al candidato premier del centrosinistra alle prossime elezioni: “Chi va a Palazzo Chigi lo decidono i voti degli italiani, non i giornalisti e neanche le speranze dei militanti”, ha detto Renzi ricordando di aver fatto il premier “con tanti che pensavano a farmi le scarpe perciò vi chiedo – ha aggiunto – di dare il massimo appoggio a Gentiloni”.