L’hanno trovato in fondo ad un dirupo, ormai già privo di vita. Drammatica fine per un anziano pellegrino che stava percorrendo il “Cammino d'Assisi”: l’uomo, ultraottantenne straniero (la sua identità non è stata ancora rivelata) si trovava sull'Appennino romagnolo per il percorso di preghiera che da Montepaolo di Dovadola si snoda per la Romagna, la Toscana e l'Umbria per giungere nella città di San Francesco, quando è scomparso.

L'allarme è scattato attorno alle 21,30 di ieri, quando, al rifugio dove dovevano giungere due pellegrini, l'anziano non si è presentato. Immediatamente sono scattate le ricerche, rese però difficoltose dal buio oltre che dal terreno particolarmente scosceso e pericoloso dell’area. All'alba è stato messo a disposizione anche un elicottero dei vigili del fuoco. Ricerche terminate attorno alle 10,30, quando il cadavere dell'anziano pellegrino è stato trovato in fondo ad un dirupo, nell'area del sentiero di pellegrinaggio, nella zona di Monte Forcella, nel comune di Modigliana. Resta da stabilire se l'uomo sia rimasto vittima di una caduta accidentale o di un malore.