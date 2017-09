Nel giorno del suo 56esimo compleanno don Pino Puglisi finiva ammazzato con dei colpi di pistola alla nuca sotto casa sua dalla mafia. Da quel momento la giustizia ordinaria ha fatto il suo dovere e Don Puglisi è stato beatificato. Oggi, a distanza di 24 anni dalla morte del padre palermitano, resta un'enorme eredità in termini di memoria e valore della testimonianza, ma non solo. Anche un enorme patrimonio di libri di cui la casa di don Pino era piena.

Testi di psicologia, storia, pedagogia, ovviamente moltissimi testi di teologia. Un patrimonio di 3000 volumi, probabilmente qualcosa in più. Un immenso fondo che dopo l’omicidio era stato spostato al Seminario Arcivescovile per essere conservato, ma da cui – si scopre oggi – sono spariti quasi mille volumi. Le cause?

Non necessariamente una sottrazione indebita, perché tempo dopo il trasferimento die libri del piccolo padre di Brancaccio, il seminario fu invaso dall'acqua e un'infiltrazione ne danneggiò una buona parte, mentre altri sono andati dispersi o sparpagliati senza criterio sui vari scaffali. Il fratello di don Pino, Franco Puglisi, ha dichiarato a Repubblica

Molti testi non sappiamo dove siano finiti, che peccato. Forse è venuto il momento di fare un fondo con i libri di mio fratello, per tutelare un patrimonio importante che testimonia quella che fu la sua vita, il suo impegno.

L’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, si è attivato per realizzare un centro che possa contenere tutto il materiale su Padre Puglisi, esempio di un cambio di mentalità all'interno della chiesa contro Cosa Nostra. Quella di Don Puglisi è una storia che ha commosso l'Italia e continua a farlo oggi, dimostrazione concreta di una terra che può cambiare, che potrebbe cambiare, ma che non può farlo se si appella agli atti eroici di pochi, che in fondo eroi non sono.