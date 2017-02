Una ragazza di quindici anni di nome Silvia risulta scomparsa da alcuni giorni da Schio, in provincia di Vicenza. Silvia frequenta la terza media e secondo quanto denunciato dai suoi familiari sarebbe scomparsa nel pomeriggio di martedì 7 febbraio intorno alle 16.30. Uscita da scuola, dove era andata regolarmente al mattino, non ha più fatto ritorno a casa. Preoccupati i familiari hanno diffuso le foto della adolescente su Facebook invitando chiunque abbia notizie a contattarli e hanno anche lanciato un appello nel corso della trasmissione di Rai3 “Chi l'ha visto?”. Come scrivono i quotidiani locali, i carabinieri di Schio hanno già avviato indagini a largo raggio sul territorio per riuscire a individuarla e riportarla a casa dai suoi parenti.

Alta, occhi azzurri e capelli biondi – Silvia viene descritta come una giovane alta un metro e 62, con gli occhi azzurri e i capelli biondi. Vive nel quartiere di Santa Croce con la mamma, il fratello, la sorella Veronica e il cognato. Dal giorno della scomparsa da Schio il suo cellulare risulta spento. La famiglia avrebbe contattato gli amici e i compagni di classe della quindicenne ma finora senza ottenere alcuna indicazione utile per rintracciarla. “Siamo distrutti – ha detto la sorella della giovane – chiediamo solo che torni a casa”. Anche il fratello di Silvia ha lanciato un appello via Facebook: “Siamo ancora in cerca della mia sorellina. Siamo disperati e la mamma è distrutta, se sapete qualcosa fatemi sapere per favore”.