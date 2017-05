Anna Carla Arecco, un'anziana genovese di 86 anni, è stata trovata morta all'interno dell'abitazione dei suoi vicini di casa: il cadavere della donna era nascosto sotto il letto e presentava una vistosa ferita alla testa, inferta presumibilmente con un corpo contundente. La pensionata era scomparsa da tre giorni.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno fermato il figlio della proprietaria della casa per poi portarlo in caserma e sottoporlo a interrogatorio tutta la notte: l'uomo – il 34enne Pierluigi Bonfiglio – è un genovese, lavora come cuoco in un ristorante ed ha confessato di aver assassinato la signora Arecco. Bonfiglio è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. "Ho perso la testa perché ero sotto l'effetto di stupefacenti e avevo bisogno di soldi per la cocaina", ha detto ai militari. "Ho attirato la donna in casa con un pretesto e poi l'ho colpita alla testa con un oggetto cilindrico che forse poi ho buttato via. Ho nascosto il cadavere sotto il mio letto perché avevo paura che mia madre potesse trovarlo".

Successivamente però Bonfiglio ha cambiato versione: "Venerdì sera – ha detto Bonfiglio – sono salito in casa della signora con un pusher. Mi sono fatto aprire la porta con una scusa. Lo spacciatore l'ha portata in casa mia e io sono rimasto nel suo appartamento per rubare perché dovevo pagarmi la droga. E' stato lui a ucciderla con una spranga di ferro. Io non avevo intenzione di ucciderla". Ai carabinieri Bonfiglio ha detto di avere preso 30-40 euro e tre anelli. "Uno l'ho dato al pusher e gli altri due li ho rivenduti a un compra oro di via Balbi. Dopo che lo spacciatore ha ucciso la mia vicina l'ho nascosta sotto il letto, non sapevo cosa fare. Ho cercato di ripulire in fretta per non far trovare le tracce di sangue a mia madre al suo ritorno a casa". Gli investigatori stanno vagliando il racconto di Bonfiglio e sono alla ricerca dell'arma del delitto. Si cercano anche le chiavi di casa della vittima.

Il corpo senza vita di Anna Carla Arecco è stato scoperto dalla madre del 34enne, che subito dopo ha accusato un malore a causa dello shock. L'anziana era scomparsa dalla sua abitazione nel pomeriggio di sabato e la segnalazione ai carabinieri era stata fatta poche ore dopo dai suoi familiari, stupiti per il fatti che l'86enne non fosse uscita con borsa e documenti come era solita fare. Due giorni fa nel corso del sopralluogo all’interno della casa le figlie della donna avevano scoperto che dalla cassaforte erano spariti gioielli e contanti per un valore significativo, episodio che aveva fatto subito temere che la Arecco fosse stata vittima di una rapina.