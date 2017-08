Quando ha visto per caso, in un parcheggio pubblico, quell'uomo che sembrava in tutto e per tutto il marito scomparso nel nulla dieci anni prima, non credeva ai suoi occhi ma dopo essersi avvicinata un po' di più ha capito che non stava affatto sognando. È l'incredibile storia di una donna australiana di 44 anni, Sandie Gilette, che a oltre dieci anni di distanza si è ritrovata faccia a faccia e non lontano da casa con l'uomo che tanto aveva cercato dopo la scomparsa, il padre dei due suoi figli: Russel Jenkin.

"Ho sempre creduto che fosse lì da qualche parte" ha spiegato la donna ai giornali locali, raccontando: "È stato uno shock rivederlo. Non so come spiegarlo, è stato paralizzante. Eravamo così vicini e ci siamo guardati. Mentre lui ha realizzato che eravamo noi, noi abbiamo realizzato che era proprio lui. È stato sbalorditivo".

L'atteso incontro però è finito nel nulla. Per lo shock la donna è rientrata in macchina con i figli, mentre lui, impegnato a parlare con una donna, ha fatto finta di nulla e non si è avvicinato. "Avrei potuto dirgli qualcosa, ma cosa diresti a qualcuno che è stato dato per disperso da più di 10 anni?" si è chiesa la donna, ricordando che l'uomo è andato via dalla loro casa, vicino a Melbourne, dopo un litigio, lasciandola da sola con due bambini all'epoca di quattro e due anni. "Se volesse, non sarebbe così difficile rintracciare la famiglia", ha concluso la 44enne.