Amava sempre scherzare davanti ad un boccale di birra e non si tirava mai indietro di fronte alle sfide che gli altri gli preponevano al bar, ma l'ultima impresa gli è stata fatale: è rimasto soffocato dopo aver ingerito una dietro l'altra 4 uova intere per vincere una scommessa. Così è morto un 66enne britannico, David Mitchell, ex operaio edile in pensione e giardiniere part time che tutti conoscevano nella città di Okehampton, nel Devon, dove abitava con la moglie.

Proprio la consorte quando è stata avvertita del decesso ha capito subito che si trattava di una delle solite sfide dell'uomo e ha commentato: "Sono state le uova? È proprio il genere di cose che farebbe lui". Stando al racconto dei giornali locali, che riportano l'inchiesta della polizia del posto, il 66enne dopo qualche battuta era stato sfidato da tre giovani operai edili in un pub della zona. La scommessa per 5 sterline era di mangiare quattro uova in salamoia in un minuto. Durante il tentativo però l'uomo è crollato senza respiro. Inutili i tentativi dei presenti di soccorrerlo, l'uomo è morto soffocato.