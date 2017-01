Drammatico incidente domestico nelle scorse ore nel Barese. Un bambino di tre anni che si trovava in casa con i genitori nell'abitazione di famiglia, a Putignano, è morto dopo essere accidentalmente scivolato ed essersi tagliato involontariamente la gola su un coccio che si trovava a terra. La tragedia martedì sera mentre la famigliola era seduta a tavola in cucina per la cena. Come racconta il Corriere del Mezzogiorno, in base ad un prima ricostruzione dei fatti tutto è avvenuto in pochi attimi e i famigliari del piccolo non hanno potuto fare niente per evitare la tragedia.

A quanto pare il bimbo sarebbe scivolato all'improvviso cadendo rovinosamente a terra proprio entre teneva in mano un piatto. Nella caduta l’oggetto è andato in frantumi e a quel punto un coccio gli avrebbe reciso la gola. Un pezzo del piatto infatti gli ha tranciato la carotide. Appena visto il piccolo in un lago di sangue, i genitori hanno dato subito l'allarme trasportando il bambino al vicino pronto soccorso dell’ospedale "Santa Maria degli Angeli" di Putignano.

I medici della struttura ospedaliere hanno tentato di mettere il piccolo paziente in sicurezza, ma non ci sono riusciti e, vista la gravità della situazione, hanno deciso per il suo immediato trasporto all’ospedale pediatrico "Giovanni XXIII" di Bari. Il bambino però non ce l'ha fatta ad arrivare nel capoluogo pugliese ed è morto durante il trasporto. All'arrivo dell'ambulanza i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.