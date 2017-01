Ha perso la vita in un incidente in montagna, nel tentativo di raggiungere la "Città morta" del monte Tonale, in Trentino Alto Adige. E' morto così Omar Lorusso, bolognese di 44 anni con la passione della montagna, originario di Riale di Zola Predosa ma da anni residente a Dublino, in Irlanda, dove lavorava come affermato orafo nel negozio di gioielli aperto nel 2006. Durante l'escursione trentina, lungo la mulattiera che conduce alla storica Città morta, le prime ricostruzioni dell'incidente evidenziano che Omar sarebbe caduto in maniera improvvisa e accidentale. Tornato in Italia con moglie e figli per una breve vacanza natalizia iniziata lo scorso sabato 31 dicembre, l'orafo e appassionato escursionista bolognese ha pianificato alcune escursioni in Trentino, tra cui quella sul Tonale orientale.

Secondo una prima ricostruzione, la moglie avrebbe provato a chiamarlo già verso le 3 del pomeriggio, senza però riuscire a mettersi in contatto con lui causa telefono irraggiungibile. Verso le 17 qualcosa cambia e il telefono ritrova la linea, ma dall'altro capo nessuna risposta. Dopo ore di angoscia, la donna ha lanciato l'allarme dando inizio alle ricerche coordinate dal soccorso alpino, iniziate tempestivamente e proseguite fino alla mezzanotte circa senza esito. Riprese la mattina successiva, verso le 9.30 del 3 gennaio un elicottero scorge il corpo senza vita di Omar circa 250 metri più in basso rispetto al sentiero che avrebbe dovuto tenere.

Il soccorso alpino, eseguiti i primi rilievi, ha ipotizzato che Lorusso sia scivolato a causa dell'erba ghiacciata, anche se rimane in piedi la tesi del malore improvviso. Amici e parenti della vittima, una volta giunta la notizia del ritrovamento di Omar, sono rimasti sconvolti dall'evento. Nel corso della serata del 4 gennaio numerosi sono i post apparsi su Facebook in ricordo dell'amico tragicamente scomparso.