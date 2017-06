Alcuni lotti della specialità medicinale Lisomucil sono stati ritirati dal mercato volontariamente e a titolo cautelativo dalla casa farmaceutica Sanofi. Lo rende noto Federfarma Roma segnalando una con nota dell'azienda pervenuta questa mattina. I farmaci interessati, spiega Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono Lisomucil*AD SCIR200ML S/Z 750 – AIC 023185097: Lotto Scadenza 332 Dicembre 2018; 333 Dicembre 2018; 334 Aprile 2018; 335 Aprile 2019; 336 Giugno 2019; 337 Giugno 2019; 5K0402 Luglio 2018 e 5K0421 Agosto 2018.

Lisomucil è un medicinale utilizzato nella terapia sintomatica delle affezioni dell'apparato respiratorio accompagnate da tosse e catarro. Il richiamo precauzionale è dovuto alla possibile presenza di precipitato, presenza rilevata dall’analisi effettuata presso un sito di produzione su campioni dei suddetti lotti. Le confezioni degli sciroppi presumibilmente non conformi presenti in farmacia dovranno essere immagazzinate in apposita area sicura e quindi predisposte per essere inviate ad Assinde con la prima tranche utile.