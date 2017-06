Vedendo quell'uomo di mezza età fermo in strada con le ciabatte e intento a maneggiare il telefonino, forse pensava di poter mettere a segno un colpo molto facile approfittando della sorpresa e soprattutto della sua età per scippargli lo smartphone e scappare. Il ragazzo però non aveva fatto i conti con la rapidità e la capacità della vittima designata di correre anche a piedi nudi. L'uomo infatti si è tolto le infradito e ha iniziato a inseguirlo scalzo raggiungendolo e bloccandolo in poco tempo.

L'episodio è avvenuto venerdì a Genova, nella zona delle Vigne. La vittima del furto, un cittadino marocchino 50enne, era seduto su una panchina e stava tentando di mandare un messaggio col cellulare quando il ragazzo, un 18enne genovese, l'ha colto di sorpresa da dietro e gli ha sfilato il cellulare dalle mani dandosela a gambe. Il 50enne però non si è perso d'animo, si è sfilato le ciabatte ed è scattato all'inseguimento raggiungendo lo scippatore che poi ha affidato ai poliziotti delle volanti giunte sul posto. Il giovane sarà processato per direttissima con l'accusa di furto aggravato.