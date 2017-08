Incuranti di avere una bimba piccola di appena 4 mesi seduta nel seggiolino dell'auto hanno pensato bene di realizzare un veloce furto ai danni di una passante sottraendole la borsa, ma per loro sfortuna sul posto è arrivata una volante della polizia che in poco tempo li ha bloccati e arrestati. È quanto avvenuto giovedì a Verona dove la vittima del furto ha immediatamente chiamato la polizia raccontato l'accaduto e descrivendo l'uomo che l'aveva da poco derubata e l'auto guidata da una donna sulla quale era poi scappato.

Alla volante sono bastati pochi minuti per individuare la vettura, che era parcheggiata nei pressi del Sert, e arrestare i due ladri. Quando gli agenti hanno perquisito l'auto infatti hanno subito rinvenuto la borsa rubata alla donna, ma proprio durante la perquisizione si sono accorti che nell'auto vi era anche un bimba di pochi mesi, figlia della coppia. La neonata è stata temporaneamente affidata ad una struttura di accoglienza mentre per i genitori che si son dichiarati tossicodipendenti, invece, sono scattate le manette per furto aggravato in concorso tra loro.