Un uomo della provincia di Foggia ha aggredito un'anziana di 70 anni e dopo averle portato via la borsa, la collana e il cellulare si è spogliato e ha tentato di violentarla. La donna ha riferito che si trattava di un individuo di colore, un cittadino nordafricano ospite del Cara, il centro per richiedenti asilo. La vicenda si è verificata a borgo Mezzanone, a circa 13 chilometri da Foggia. La settantenne ha attirato l'attenzione di alcune persone che sono accorse in suo soccorso, mentre l'aggressore è riuscito a scappare. In preda allo shock la vittima è stata trasportata al Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia dove i medici hanno stilato una prognosi di 25 giorni per trauma contusivo. Gli agenti della squadra mobile sono riusciti a catturare il presunto aggressore, che è stato arrestato per violenza sessuale e rapina.

La violenza subita dalla donna ha acceso gli animi di un centinaio di abitanti di borgo Mezzanone, che hanno inscenato una protesta, bloccando per alcune ore le strade di accesso alla zona con cassonetti dell' immondizia e impedendo il transito di due mezzi pubblici dell'Ataf, di un autotreno e di altre auto private. Una vera e propria barricata organizzata nello specifico per protestare contro la presenza degli immigrati nel centro di accoglienza foggiano. In mattinata una delegazione di residenti nel borgo è stata ricevuta in Prefettura dal prefetto e alla presenza del questore. I residenti hanno chiesto più attenzione da parte delle autorità e un presidio di polizia fisso nella borgata.