Sarà un'altra giornata difficile oggi per chi si deve spostare nelle grandi città italiane. Per giovedì 6 luglio infatti è stato proclamato un nuovo sciopero del trasporto pubblico locale che potrebbe creare grossi disagi a viaggiatori e pendolari visto che in alcune aree è coinvolto anche il trasporto ferroviario. Lo stop per bus, tram e metro dovrebbe durare solo 4 ore e avrà fasce orarie diversificate da città a città e modalità differenti per ogni zona ma si teme comunque il blocco per tutta la giornata.

L'incontro con i sindacati tenutosi nella serata di mercoledì, infatti, non è servito a scongiurare la protesta dei lavoratori del trasporto pubblico locale indetta dalle sigle sindacali Usb, Faisa-Confail e Sul-Ct. Alla base della protesta, le privatizzazioni del trasporto pubblico e la riorganizzazione del settore che potrebbe portare a corposi licenziamenti.

Nel dettaglio dello sciopero, a Milano i mezzi pubblici ATM si fermeranno dalle ore 18.00 alle 22.00 mentre la protesta per Trenord sarà dalle ore 9 alle 13 e coinvolgerà anche i collegamenti tra le stazioni ferroviarie di Milano e l’aeroporto di Malpensa. A Napoli la circolazione potrebbe essere interrotta tra 9 e le 13:30. Per Bologna e la regione Emilia-Romagna lo sciopero dei trasporti va dalle 11 alle 15 per i servizi automobilistici, dalle 14 alle 18 per quelli ferroviari (TPER). A Torino, invece, interruzioni dalle 18 alle 22 per le linee urbane e dalle 18:35 alle 22:35 per quelle extraurbane, mentre le tratte gestite dall’azienda Ca.Nova potrebbero subire uno stop di 8 ore

Più complicata la situazione a Roma dove ogni sigla sindacala attua lo sciopero che sciopero in orari differenti. La manifestazione di SUL durerà 24 ore, fatte salve le fasce di garanzia; quella dell'USB dalle 8.30 alle 12.30, mentre quella FAISA dalle 11 alle 15. Garantite le corse nel fasce garantite fino alle 8.30 e successivamente dalle 17 alle 20. Lo sciopero interesserà sia la rete Atac che le linee periferiche gestite da Roma Tpl.