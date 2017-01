Qualche giorno fa, il 6 gennaio scorso, cinque giovani a bordo di un’auto hanno avuto un gravissimo incidente stradale in India. Quattro di loro non sono sopravvissuti mentre il quinto è rimasto ferito gravemente. Tutte le vittime dell’incidente, scrivono i media locali, avevano tra i diciannove e i ventuno anni. A morire due uomini e due donne, tra loro ex compagni di scuola. Come ricostruito da indiatimes, subito dopo il drammatico incidente sui social media sono apparse diverse fotografie e video dal luogo dello schianto. Anche immagini che mostravano i corpi dei giovani, ormai morti o in fin di vita, a terra accanto all’auto distrutta. Ciò ha indignato le famiglie delle vittime e in particolare la sorella di una delle ragazze morte ha scritto un post di denuncia su Facebook. “Il giorno 6 di gennaio la mia famiglia ha vissuto lo shock più grande della nostra vita”, ha scritto spiegando che la sorella minore era appunto morta in un incidente stradale insieme ad altri tre amici.

“L’incidente è avvenuto a Ludhiana. Io davvero non ho parole per descrivere il dolore ma ciò che è peggio è che le persone e i media hanno un sacco di cose di cui parlare. Le persone sono così insensibili che hanno lasciato mia sorella indifesa esalare l’ultimo respiro. Tutti scattavano foto e video per postarli sui social media ma nessuno è andato ad aiutarla. Nessuno. Se lei avesse ricevuto aiuto in tempo ora sarebbe viva”, ha denunciato la ragazza secondo cui i “mi piace” e le condivisioni sono oggi più importanti delle persone. Il post della donna si chiude con un appello a insegnare ai giovani a guidare in maniera sicura e di aiutare le persone che hanno bisogno. Infine, c’è un ricordo della sorella morta: “Ci mancherai, ti vogliamo bene”.