Doveva essere un giornata in allegria da trascorrere ad un matrimonio di parenti ma a quel ricevimento la giovane Carlotta Angelica Martella non è mai arrivata. Un terribile schianto in auto lungo le strade del Salento infatti è costato la vita alla 19enne originaria di Surbo, in provincia di Lecce. Il dramma mercoledì mattina intorno alle 11.30 quando la Mercedes Classe A guidata dal fidanzato della giovane ha sbandato sulla strada che collega Trepuzzi a Surbo, sbattendo prima su un muro di cinta di un’abitazione e poi ribaltandosi. Un impatto devastante per la 19enne che sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo.

Per Carlotta, che si trovava sul sedile del passeggero, inutili i successivi soccorsi da parte dei sanitari del 118, giunti sul posto in ambulanza. Al loro arrivo infatti la ragazza era già deceduta, probabilmente morta sul colpo. L'uomo al volante, un 27enne del posto, invece è rimasto ferito ma non in pericolo di vita. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dove i medici però hanno accertato la non gravita della sua situazione.

Dolore e incredulità tra familiari e parenti che hanno subito abbandonato la cerimonia nuziale dopo aver appreso la sconvolgente notizia. Sull'esatta dinamica dei fatti indagano ora gli agenti della polizia locale di Lecce che sono intervenuti per i rilievi del sinistro. Il giovane era andato a Surbo per prendere la fidanzata ma una volta arrivati a Trepuzzi, proprio all'ingresso del paese, l'auto è andata a sbattere.