Gravissimo incidente stradale poche ore fa sulla via Emilia nel territorio del comune di Moderna, in località Cittanova. Due auto si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano la strada in senso opposto con un terribile bilancio di vittime. A seguito del terribile schianto due persone sono morte mentre altri due sono rimaste ferite in maniera gravissima. Le due vittime sono gli automobilisti delle due vetture tra cui una mamma di 45 anni, mentre i feriti sono i figli adolescenti della donna, due ragazzi di 15 e 18 anni.

A perdere la vita un cittadino georgiano 33enne, Jikidze Besik, e una impiegata emiliana Federica Tavernelli, dipendente di Telereggio e figlia del re del liscio, Felice Tavernelli, noto volto televisivo reggiano. Sul posto oltre alla polizia stradale e al 118, due squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre dalle lamiere le quattro persone coinvolte. I due ragazzi successivamente sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Baggiovara.

Nella carambola tra auto, avvenuta poco prima delle 17, coinvolta anche una terza vettura sulla quale si trovavano tre cittadini turchi, miracolosamente rimasti illesi. Sulla dinamica dei fatti indaga ora la polizia che ha effettuato i rilievi del caso. Secondo una primissima ricostruzione, una Golf condotta dal georgiano, che proveniva da Rubiera, avrebbe effettuato un sorpasso scontrandosi frontalmente contro una la Citroen C3 su cui viaggiava la famiglia