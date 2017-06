Tragico incidente stradale ad Agugliano, in provincia di Ancona: un motociclista 33enne, Alessandro Candelari, originario di Osimo è deceduto a seguito di un scontro con un furgone. Il tremendo impatto è avvenuto in località La Chiusa nella mattinata di ieri: il centauro, un ingegnere informatico e ancor prima padre di una bimbetta di appena 3 anni, era diretto all’Apra d Jesi, la ditta fondata con altri soci da suo padre Lamberto dove Alessandro lavorava come programmatore.

Era alla guida di una Yamaha 650, quando sarebbe finito addosso a un mezzo pesante Iveco, proveniente dall’opposto senso di marcia e impegnato a svoltare a sinistra. Il 33enne ha provato in tutti i modi a evitare lo scontro, come dimostrano i segni di frenata sull’asfalto. Cinque, sei metri di copertone bruciato purtroppo però inutili. Alessandro muore pochi istanti dopo a seguito delle gravissime lesioni riportate: a nulla sono valsi, infatti, i repentini soccorsi giunti sul posto, prima dallo stesso autista del mezzo un 29enne di Caserta (C.G.) dipendente di una ditta edile, che ha poi lanciato l’allarme al 118. L’uomo non ha invece riportato alcuna conseguenza fisica da quanto accaduto. Dall’ospedale di Torrette viene inviata d’urgenza anche l’eliambulanza, ma è purtroppo un volo inutile.

Nonostante i disperati tentativi di rianimarlo, il cuore del giovane si ferma. Sul posto intervengono anche gli agenti della Polizia locale “Terra dei Castelli” Agugliano-Polverigi, che effettuano i rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Jesi, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti, poi sottoposti a sequestro. Il traffico è stato deviato nelle vie limitrofe.