Drammatico incidente ieri pomeriggio a Cittanova, sulla via Emilia Ovest, in provincia di Modena, dove a causa dello schianto che ha coinvolto tre automobili due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite. A perdere la vita un georgiano di 33 anni, Jikidze Besik, che avrebbe effettuato un sorpasso azzardato scontrandosi frontalmente con una Citroen sulla quale viaggiavano una donna di 46 anni, deceduta sul colpo, e i due figli adolescenti di 16 e 18 anni, ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara.

Oltre al georgiano, come detto, è morta una donna: si tratta di Federica Tavernelli, impiegata a Telereggio e figlia del "re del liscio", Felice Tavernelli, noto volto televisivo reggiano. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una terza auto con a bordo tre cittadini turchi, miracolosamente illesi. Sul posto, per i rilievi del caso, è arrivata una volante della Polstrada supportata da una della municipale per deviare il traffico e dai vigili del fuoco. Varie le ambulanze arrivate per caricare i due feriti.