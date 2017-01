Nuovi aggiornamenti sulla tragedia del bus ungherese avvenuta nella notte del 20 gennaio scorso sulla A4, vicino al casello di Verona Est. L’uomo che si ritiene fosse alla guida del mezzo sul quale hanno perso la vita 16 persone, tra cui 11 minorenni, è vivo ed è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. A confermarlo è la Polizia scientifica che ha terminato le analisi per il riconoscimento delle vittime e dei 2 superstiti gravemente feriti dello schianto. Ad ogni corpo sono stati quindi resi nome e identità e quindi in questa settimana potranno essere rimpatriati in Ungheria per i funerali. I due feriti invece sono ancora ricoverati e non sono fuori pericolo. Tra di loro, come detto c'è il 52enne ungherese, autista del pullman.

A bordo del pullman c’era un gruppo di ragazzini ungheresi, tutti fra i 14 e i 18 anni, che stavano tornando in patria da una gita scolastica: da una località montana della Francia, il mezzo stava facendo ritorno a Budapest. Intanto, parallelamente all'Italia, anche la polizia ungherese ha avviato un'inchiesta sulle cause dell'incidente. Gli investiagori cercano informazioni sulle condizioni tecniche del bus al momento della partenza dall'Ungheria e hanno sequestrato nella sede del noleggiatore Pizolit Bus srl tutta la documentazione al riguardo. Da parte sua, la procura veronese ha incaricato un consulente di parte per la ricerca di tutti gli aspetti tecnici legati all'impatto e sul perché il mezzo abbia preso fuoco immediatamente. Una analisi che pare complicata, visto che del pullman è rimasta una carcassa di lamiere, anche se il motore non sarebbe stato troppo toccato dalle fiamme.