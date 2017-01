Il primo giorno del nuovo anno è iniziato con un risveglio insolito per i cittadini di Los Angeles, in California. Chi ha alzato lo sguardo verso l'alto, infatti, al posto della famosa scritta Hollywood, che domina la città statunitense dalle colline circostanti, si è imbattuto nella strana scritta "Hollyweed" con le "o" sostituite dalle "e". Si è trattato di una burla notturna ad opera di alcuni vandali con il preciso scopo di festeggiare l'entrata in vigore della legge sulla legalizzazione della cannabis nello stato dopo il referendum.

Gli elettori della California lo scorso novembre infatti hanno approvato una legge che ha legalizzato l’uso ricreativo della marijuana e il termine Hollyweed infatti fa riferimento proprio allo slang locale utilizzato per indicare la marijuana, weed. A parte effetto il caso comunque ha suscitato l'interesse della polizia che ora sta indagando sui responsabili dell'impresa. Le forze dell'ordine hanno riferito che alcuni individui non identificati si sono arrampicati sulla collina e hanno modificato le due "O" della scritta, ciascuna alta oltre 13 metri, coprendo con due teli neri parte delle due lettere e aggiungendo una parte bianca nel mezzo.

La polizia della metropoli statunitense ha spiegato che ora saranno controllati tutti i video di sorveglianza per identificare i responsabili che si son introdotti illegalmente nel parco Griffith. In realtà, come hanno segnalato alcuni cittadini locali, l'episodio ha un precedente risalente a 41 anni fa, il primo gennaio del 1976 infatti la scritta era stata modificata proprio in "Hollyweed" per dare impulso ala legalizzazione della Cannabis. In quel caso l'autore del gesto fu identificato come Danny Finegood, uno studente universitario.