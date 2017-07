Da domani al via i percorsi serali nel Parco Archeologico di Ercolano. Al calar della luce, visitatori e turisti dalle ore 20, andranno alla scoperta delle meraviglie degli Scavi di Ercolano, in provincia di Napoli, a due passi dal sito di Pompei, in un itinerario guidato di circa un'ora dove potranno ammirare illuminati il Sacello degli Augustali, la Casa di Nettuno e Anfitrite, le Terme femminili, la Casa Sannitica e la Casa dei Cervi.

Il Parco archeologico di Ercolano resterà aperto fino alle 23, termine ultimo per godere del suggestivo scenario illuminato delle antiche rovine di epoca romana. Prezzo speciale per l'occasione: due euro. L'ultimo ingresso è previsto alle 22. Dai successivi venerdì i visitatori verranno guidati negli Scavi illuminati anche attraverso le ricostruzioni multimediali.

I percorsi serali si svolgono grazie all'iniziativa del ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo che con il Piano di Valorizzazione 2017 ha avviato il progetto delle aperture serali straordinarie. I percorsi si terranno tutti i venerdì fino al 6/10. L'itinerario al Parco Archeologico di Ercolano è stato elaborato con il supporto di Herculaneum Conservation Project.

2017: anno record e festa dei 90 anni.

Nei mesi scorsi, gli scavi archeologici di Ercolano hanno festeggiato i 90 anni esatti dal primo scavo dell'area, dopo precedenti tentativi che ne avevano portato alla luce solo piccole parti. Il nuovo direttore del prestigioso sito archeologico, Francesco Sirano, può festeggiare oltre al recupero di pezzi importanti degli scavi, anche numeri da record per quanto riguarda i biglietti staccati e le presenze di turisti e visitatori.

L'Herculaneum Conservation Project è un programma di conservazione, ricerca e valorizzazione del sito che dal 2001 vede collaborare insieme Soprintendenza e Packard Humanities Institute, fondazione filantropica americana che fa capo a David Packard jr.