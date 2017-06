Assurda tragedia nelle scorse ore in provincia di Verona. Una donna che era impegnata in una escursione su un promontorio con la sua famiglia è improvvisamente precipitata nel vuoto durante un tentativo di farsi una foto ricordo sul bordo di una scarpata. L'incidente nel tardo pomeriggio di sabato in località Eremo Rocca, nel comune di Garda. La vittima è una donna di 54 anni di origine romena ma residente a Torino che voleva farsi una foto dal belvedere della rocca del Garda insieme al figlio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cercare l'angolatura migliore durante lo scatto, la donna si sarebbe appoggiata ad una staccionata posta sul ciglio che però ha ceduto facendola precipitare nel vuoto per una cinquantina di metri. Inutile per lei l'intervento del personale del Suem, intervenuto sul posto con l’elisoccorso dopo una chiamata dei familiari. Quando è stata recuperata la donna era già morta, probabilmente deceduta sul colpo. Il cadavere è rimasto impigliato nei rovi e per recuperarlo non è stato facile. La salma della 53enne infine è stata riportata in cima con verricello ed elicottero dai vigili del fuoco e dagli uomini del Soccorso alpino di Verona e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria