La storia di Richard Anthony Jones, un cittadino statunitense del Kansas, ha dell'incredibile: dopo 17 anni passati in carcere per rapina a mano armata la polizia si è imbattuta in un uomo che gli assomiglia al punto che i testimoni di quel crimine, vedendoli entrambi, non sono stati in grado di distinguerli. Jones era stato condannato nel 1999 a oltre 19 anni di reclusione senza alcuna prova fisica, come le impronte digitali o il DNA, ma esclusivamente sulla base della testimonianza dei presenti durante la rapina: tre mesi dopo il crimine la polizia aveva scovato nel suo database una fotografia di Jones perfettamente corrispondente alla descrizione del responsabile del reato fatta dalle persone derubate, che poi lo avevano confermato anche dal vivo. Jones si era sempre detto innocente sostenendo che il giorno della rapina si trovava con la sua fidanzata in un parco dall’altra parte della città, e aveva tentato di riaprire il processo, purtroppo per lui inutilmente

In cella, tra i suoi compagni detenuti in molti gli avevano parlato di un uomo identico a lui, circosnatza che nel 2015 ha convinto Jones a rivolgersi ai ricercatori del Midwest Innocence Project, un gruppo che aiuta le persone condannate ingiustamente. Nel giro di due anni gli studiosi sono riusciti a trovare la foto di un uomo, di cui si conosce solo il nome, Ricky, che gli somiglia molto e che vive non lontano dal luogo della rapina.

Per questo gli avvocati hanno chiesto e ottenuto di riaprire il processo. In aula ha testimoniato anche Ricky, che si è detto del tutto estraneo alle accuse. Il giudice ha deciso di non aprire un caso contro quest’ultimo ma ha anche stabilito che sulla base delle nuove prove, cioè la sorprendente somiglianza, nessun giurato avrebbe ritenuto Jones colpevole oltre ogni ragionevole dubbio.