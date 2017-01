Un raro esemplare di Panda rosso sarebbe scomparso dal Virginia zoo di Norfolk, in Canada, lunedì scorso. L'animale, di 19 mesi, sarebbe stato visto dai guardiani della struttura lunedì sera per l'ultima volta, mentre martedì mattina i custodi dello zoo non l'hanno più trovato nel suo recinto. Immediatamente è scattato l'allarme in tutta la città, con la polizia mobilitata in forze che ha messo a disposizione anche delle sofisticate apparecchiature elettroniche come una macchina fotografica geotermica che, in teoria, dovrebbe aiutare le autorità a trovare l'animale.

Classificato come animale minacciato e a rischio estinzione, negli ultimi 20 anni la popolazione in natura si è ridotta del 50% e il suo decremento continua. La minaccia principale del Panda Rosso è la deforestazione: da un lato, infatti, i mammiferi perdono la principale fonte di cibo, il bambù, dall’altro riducendo gli habitat a tante piccole “isole”, gli spostamenti di animali arboricoli come il panda rosso diventano difficili se non impossibili.