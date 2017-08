Sono ormai trascorsi quasi tre giorni dalla scomparsa di Gabriele Visconti, quindicenne palermitano della zona di Borgo Nuovo. Di lui si sono perse le tracce intorno alle 16 quando ha salutato la mamma dicendo che sarebbe andato al mare a Mondello con la sua fidanzatina. Anche della giovane di 17 anni, originaria dell'Ecuador, non si sa più nulla. Gabriele indossava un paio di pantaloncini, delle scarpe da tennis blu ed una t-shirt grigia. Con sé ha portato alcuni vestiti, un sacco a pelo e un materassino. Elementi che fanno pensare a una fuga premeditata.

Ora la madre ha lanciato un appello affinché il ragazzo possa tornare a casa al più presto: “Ti aspetto a braccia aperte. Sei la mia vita", dice Cetty Lo Porto. "Sabato ho subito contattato la madre della ragazza – dice la donna – per capire cosa fosse successo. Anche lei non aveva più avuto alcuna notizia della figlia e si è rivolta ai carabinieri. Stanno insieme da un anno, sono molto legati. A fine agosto c'era la possibilità la ragazza partisse per l'Ecuador insieme alla madre e forse, per impedire ciò, entrambi si sono allontanati volontariamente. E' un incubo – aggiunge – non riesco ad avere su notizie in alcun modo. Il cellulare è spento da quel giorno, con sé ha un materassino ed un sacco a pelo. Adesso sto cercando in tutto il quartiere qualche informazione, sto chiedendo ai suoi compagni e amici di aiutarmi: sono certa che si è procurato un altro telefono per rimanere in contatto con qualcuno di loro".

Nel frattempo sui social network la foto di Gabriele viene diffusa il più possibile con l'appello dei genitori. "Aiutateci e in caso di avvistamenti contattate il 3277670587. Gabriele, non vediamo l'ora di riabbracciarti". Le ricerche effettuate da carabinieri e polizia intanto proseguono.