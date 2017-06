Un bambino di appena sei anni è rimasto stato lasciato chiuso in automobile perché non voleva accompagnare i genitori a fare degli acquisti. E' accaduto ieri intorno alle 18 a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, nel parcheggio di un negozio della Coop in pieno centro. Considerando la temperatura esterna, che ieri in Emilia ha superato abbondantemente i 30 gradi, alcuni passanti tra cui un agente della Polizia Municipale fuori servizio, hanno lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuta una pattuglia della municipale Tresinaro-Secchia e una dei carabinieri di Scandiano che hanno soccorso il bimbo, letteralmente "intrappolato" in auto con i finestrini bloccati. Gli agenti hanno frantumato il finestrino per liberare il bambino che è uscito completamente madido di sudore, quindi hanno provveduto a rintracciare il più rapidamente possibile il padre e la madre. Al momento non sono ancora state depositate denunce: la dinamica del caso è al vaglio degli investigatori e una volta ascoltati i testimoni si provvederà ad accertare eventuali responsabilità.

Una settimana fa morta una bambina di un anno e mezzo ad Arezzo.

La vicenda di Scandiano segue di una settimana quella, con esito tragico, di Castelfranco di Sopra, in provincia di Arezzo, dove una bambina di un anno e mezzo è morta di arresto cardiaco dopo essere stata lasciata in auto dalla madre, che si era recata a lavoro e aveva dimenticato la figlia nella vettura. E' stata la donna, rientrando dalle sue mansioni, ad accorgersi della piccola ancora seduta sul seggiolino. La bimba era già in arresto cardiaco quando è stata estratta dalla vettura. Subito soccorsa da alcuni passanti, anche con l'ausilio di un defibrillatore di un bar della zona, e successivamente dai sanitari intervenuti che avevano anche attivato l'elisoccorso Pegaso, purtroppo non ce l'ha fatta ed è morta.