Scandalo a luci rosse a Venezia, dove un uomo si aggirava completamente nudo e indisturbato nel centro della città. È successo nei giorni scorsi, quando un cittadino si è ritrovato davanti probabilmente un turista senza vestiti e, non potendo credere ai suoi occhi, lo ha immortalato con il proprio smartphone. L'immagine, condivisa sui social network, ha immediatamente fatto il giro del web, provocando l'indignazione dei residenti del capoluogo veneto alle prese, ancora una volta, con le mancanze di rispetto e di decoro di taluni visitatori.

La foto è stata scattata dalle parti di Rio San Vio, nel cuore del centro storico veneziano, nel tardo pomeriggio, verso le 18:30 di giovedì scorso. Il giovane, incurante di tutto e di tutti, si è spogliato improvvisamente, rimanendo senza indumenti per qualche minuto. Non si sa se l'abbia fatto per cambiarsi d'abito o semplicemente come atto provocatorio. Il tutto davanti agli occhi increduli e imbarazzati dei presenti. Non è la prima volta che a Venezia si segnalano episodi del genere. Il più eclatante risale al 2015, quando un gruppo di turisti si gettò senza vestiti nel Canal Grande con una serie di tuffi osé solo per rinfrescarsi. Anche il quel caso, la foto del gesto aveva fatto il giro del web.