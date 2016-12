In Olanda una clinica ha reso noto che alcune pazienti potrebbero aver ricevuto lo sperma sbagliato quando i loro ovuli sono stati sottoposti alla fecondazione in vitro. In particolare, qualcosa potrebbe essere andato storto tra l’aprile del 2015 e il novembre del 2016 nel centro per la cura dell’infertilità dell’University Medical Centre di Utrecht che, per spiegare quanto accaduto, ha parlato di “errore procedurale”. Sarebbero in totale 26 le donne sottoposte a fecondazione assistita che sarebbero state fecondate con sperma di un uomo diverso da quello che doveva essere il padre biologico dei loro figli. Metà delle donne in questione sono incinte o hanno già avuto figli e tutte, secondo quanto comunicato dal centro, sono state avvisate del problema. “Siamo stati più trasparenti possibile”, ha spiegato un portavoce della clinica olandese aggiungendo anche che la probabilità che sia stato usato sperma “sbagliato” è bassa ma non può essere del tutto esclusa.

In corso ulteriori indagini – La notizia ha naturalmente allarmato le coppie che in quel periodo si erano rivolte al centro olandese per avere un bambino. “Ero preoccupata, nessuna vorrebbe sentirsi dire che suo figlio non è anche figlio del marito – ha raccontato una delle pazienti del centro medico di Utrecht sottoposta al trattamento Icsi a giugno, Saskia van Vliet -, ma mi fa piacere che ci sia stata da parte dei medici questa trasparenza, e non il tentativo di mettere tutto a tacere. Posso immaginare cosa significhi tutto questo per le donne coinvolte”. La donna, che adesso è alla 28esima settimana di gravidanza, secondo quanto comunicato dalla clinica non è tra le persone che potrebbero aver ricevuto lo sperma sbagliato. Nella clinica olandese sono attualmente in corso ulteriori indagini per capire con certezza quanti e quali errori siano stati fatti.