Dramma nella mattinata di mercoledì sul Monviso. Un alpinista di 53 anni, impegnato in una scalata sulla montagna in Piemonte accompagnato dal figlio di 8 anni, è improvvisamente scivolato cadendo nel vuoto e perdendo la vita. La tragedia davanti agli occhi atterriti del bambino che è rimasto ferito nell'incidente e poi soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso. La vittima è Roberto Vai residente a Sant'Ambrogio di Torino che era impegnato con figlio nella marcia di discesa dalla vetta

Nella caduta è stata coinvolta anche una donna francese che procedeva autonomamente lungo la parete sud del Monvico, in provincia di Cuneo, anche lei rimasta ferita ma in maniera lieve. L'incidente nella mattinata di mercoledì intorno alle 11 nei pressi del passaggio dei Fornelli, a una quota di circa 3750 metri. Nonostante i tempestivi soccorsi allertati dagli altri scalatori presenti in zona tra cui alcune guide alpine, per la vittima non c'è stato nulla da fare. Quando i sanitari sono accorsi sul posto con l’eliambulanza hanno solo potuto constatarne il decesso.

Il bambino di 8 anni, a cui sono stati diagnosticati lievi traumi, invece è stato caricato sull'elicottero insieme alla donna ed entrambi sono stati trasportati all’Ospedale di Savigliano, in provincia di Cuneo, e poi da lì ad Alessandria . Non è in pericolo di vita ma è stato ricoverato per precauzione nel reparto di Rianimazione considerato anche il gravissimo choc. A causa del successivo peggioramento delle condizioni meteorologiche, i soccorsi hanno deciso di sospendere il recupero della salma dell’uomo che sarà recuperata in un secondo momento.