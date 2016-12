Lawrence McKinney, un uomo del Tennessee di 61 anni, ha chiesto un risarcimento di un milione di dollari al suo stato per aver scontato 31 anni in carcere pur essendo innocente. McKinney ha lanciato una petizione online e spera di raccogliere un adeguato numero di firme per poter chiedere ai magistrati statunitensi una revisione del suo caso: pur essendo stato imprigionato senza aver commesso nessun crimine, l'uomo ha ottenuto un misero risarcimento di appena 75 dollari.

McKinney è stato accusato di aver violentato una donna di Memphis nella sua abitazione insieme ad un complice. La vittima sporse denuncia alla polizia e riconobbe il suo stupratore nell'allora 22enne, che infatti l'anno successivo venne condannato a 115 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata e furto con scasso. Pur essendosi dichiarato sempre innocente ed aver fornito innumerevoli alibi, solo nel 2008 i suoi avvocati sono riusciti ad ottenere il risultato del test del dna, che ha provato la sua completa estraneità ai fatti. Nel 2009 Lawrence McKinney verrà rilasciato con una pacca sulle spalle dal direttore del Tennessee Department of Corrections e un assegno da 75 miseri dollari. Una somma insufficiente persino a pagarsi una stanza di hotel nella sua prima notte da uomo libero.

"Anche se ho trascorso più di metà della mia vita in prigione per un crimine che non ho commesso, io non sono amareggiato o arrabbiato contro qualcuno, perché in cella ho trovato Dio e sposato un buona donna. Sto solo chiedendo di essere trattato con dignità, dopo quello che mi è successo". La pretesa di McKinney appare più che legittima e anche la cifra richiesta, di un milione di dollari, sembra non essere così esagerata.

Non è la prima volta che un detenuto statunitense viene riconosciuto innocente dopo aver scontato anni di carcere: dal 1989, infatti, 1943 persone sono state scagionate dalle accuse e successivamente scarcerate. Ciascuno di loro, nel frattempo, aveva trascorso dietro le sbarre mediamente otto anni e otto mesi. Un tempo che nessuno potrà restituirgli.