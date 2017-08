Quando si vede qualcuno seduto al proprio fianco in un mezzo pubblico che continua a usare e scrivere insistentemente sul telefonino capita a volte di sbirciare. È quello che è accaduto anche a un passeggero di un volo di linea negli Stati Uniti che però suo malgrado con quel gesto ha scoperto una realtà agghiacciante. L'uomo seduto proprio davanti a lui infatti era un pedofilo che stava scrivendo alla sua compagna, con dovizia di particolari, come abusare di alcuni piccoli. L'episodio su un volo interno partito da Tacoma, nello Stato di Washington, e diretto a San Jose, in California, dove infine il pedofilo è stato arrestato dagli agenti.

Il vicino di viaggio, infatti, ha scattato alcune foto della conversazione testuale e poi le ha fatte vedere al personale di bordo che ha allertato le autorità. Michael Kellar, 56 anni di Tacomaora dovrà rispondere dei reati di molestie sessuali su minori e istigazione a commettere un crimine sessuale. La compagna, la 50enne Gail Burnworth, arrestata poco dopo con l'accusa di violenza sessuale su minori e sfruttamento sessuale dei minori. Secondo l'accusa, era un babysitter che metteva a disposizione dell'uomo i bimbi di cui doveva prendersi cura facendoli abusare. I due arrestati dal loro canto si sono dichiarati innocenti parlando di messaggi di pura fantasia che servivano a una sorta di gioco di ruolo tra loro