Una serata tra amici è finita in tragedia nella notte tra venerdì e sabato sulle strade piemontesi a seguito di un terribile incidente stradale mortale costato la vita a tre giovani che viaggiavano sulla stessa auto. Lo schianto sulla strada provinciale 93 che collega Pontecurone a Castelnuovo Scrivia, in provincia di Alessandria. Le tre vittime, tutte di origine nordafricana, viaggiavano su una Opel Meriva che, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente sbandato, uscendo di strada e terminando la sua corsa con un violentissimo impatto contro un albero a bordo carreggiata

Unico sopravvissuto al terribile incidente è il guidatore del mezzo, un altro ragazzo nordafricano amico delle tre vittime. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente vigili del fuoco e sanitari del 118 oltre ai carabinieri, avvertiti da una chiamata di un altro automobilista che si trovava a passare. Quando i pompieri hanno estratto i quattro dal groviglio di lamiere dell'auto, per i tre ragazzi era ormai troppo tardi.

Le vittime sono un 26enne di Binasco(Milano), un 34enne, di cui però non si conosce la residenza e un altro ragazzo. Soccorso dai sanitari e trasportato all'ospedale in ambulanza, invece, il giovane alla guida, un 35enne residente a Broni (Pavia). Secondo le prime informazioni, i quattro erano regolari in Italia. Sul caso stanno indagando i militari dell'arma ma la prima ipotesi è che la vettura sia sbandata a causa dell'alta velocità. Sono in corso accertamenti per stabilire se il guidatore avesse bevuto.