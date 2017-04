La sua passione per le moto era ben nota a tutti quelli che lo conoscevano e infatti lui non perdeva occasione per salire in sella alla sua amata motocicletta e farsi un giro sulle strade della sua terra spesso filmandosi a grande velocità. Il destino beffardo, però, ha voluto che proprio in sella giungesse la sua fine. Così è morto infatti nella mattina di domenica, durante uno dei soliti tour, Stefan Vasay, un ragazzo di 19 anni di Pistoia. Il giovane era in sella alla sua Yamaha R1 quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi contro alcune piante di un vivaio lungo la tangenziale di Pistoia, fra Ponte Europa e Capostrada .

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che alla base della tragedia del centauro ci sia un sorpasso e il successivo urto con un’auto. Era intorno alle 11.30 del mattino quando la moto in pochi attimi ha sbandato finendo contro un palo della segnaletica stradale, disarcionato di sella il 19enne che è letteralmente volato schiantandosi contro alcuni ulivi nel vivaio sottostante. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo a Stefan. Inutili infatti i soccorsi del 118 giunti sul posto con tre ambulanze. I sanitari hanno cercato di rianimarlo, ma è stato tutto inutile e a niente è servito neppure il casco che indossava. Sulla dinamica esatta dei fatti indagano ora gli uomini della polizia municipale.