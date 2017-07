Ennesima tragedia stradale nelle scorse ore lungo le strade della Puglia. Una donna brindisina di 34 anni, Valentina Vallone, è morta mercoledì pomeriggio a seguito del terribile schianto della sua auto sulla statale 379 Brindisi-Bari, all’altezza dello svincolo per il Santuario di Jaddico. La donna, nata in provincia di Torino ma residente a Brindisi, avrebbe perso il controllo della sua vettura per cause da accertare, finendo fuori strada. Nella corsa la vettura ha divelto i vari pali della segnaletica stradale e ogni cosa sul suo cammino ribaltandosi e concludendo la marcia nei terreni che costeggiano la carreggiata.

Durante l'impatto la 34enne è stata sbalzata fuori dalla vettura riportando ferite gravissime. Soccorsa da un'ambulanza del 118, giunta sul posto dopo l'allarme lanciato da altri automobilisti di passaggio, la donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi, ma è morta poco dopo il suo arrivo a causa delle ferite riportate. In macchina con lei viaggiava il figlioletto di 5 anni che è rimasto anche lui ferito ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il piccolo, soccorso e portato nello stesso ospedale, è ora ricoverato in pediatria.

Dolore e sconcerto tra familiari e amici alla notizia della prematura morte della mamma. Valentina Vallone, che lavorava nel settore dell'amministrazione di immobili, infatti era molto conosciuta in zona. Il marito, sottufficiale della Marina Militare che era in missione all'estero, è subito rientrato non appena è stato messo al corrente della tragica. La salma della 34enne è a disposizione della magistratura, che ha disposto un esame esterno del cadavere.