Soggiornano per una settimana in un albergo di Alassio, in provincia di Savona. E poi fuggono nel cuore della notte rubando due televisori e due candelabri, e ovviamente non ha pagato il conto. I ladri sono quattro ragazzi dell'Estonia, e la polizia sta cercando di rintracciarli. Si sono dileguati dopo aver provocato un ingente danno all'hotel. I carabinieri hanno inviato una nota di ricerca in tutto il territorio nazionale, allertando in particolare la polizia ai valichi di frontiera.