Sempre insieme hanno compiuto delle rapine e sempre insieme sono stati “pizzicati” e arrestati. Anche in quest’ultimo caso, quando i carabinieri li hanno sorpresi dopo aver rubato delle bottiglie di champagne. Bottiglie rubate in un supermercato di Albenga, nella provincia di Savona, e che questa coppia di ladri stava rivendendo a un negoziante della zona. Una coppia di ladri formata da madre e figlio – lei quarantenne e lui ventenne – arrestati quattro volte in appena tre mesi.

I furti precedenti sempre in coppia – Mamma e figlio, entrambi residenti nella provincia di Savona, erano stati arrestati una prima volta a febbraio, dopo un furto (sempre in coppia) in un negozio di abbigliamento di Andora, nella provincia di Savona. In quell’occasione erano finiti in manette ma poi scarcerati. Poi sono finiti nuovamente in arresto dopo aver tentato un furto in un bar di Alassio. Anche dopo questo episodio entrambi sono stati scarcerati e poi ancora di nuovo arrestati a inizio maggio per un altro furto. In questo caso, sempre insieme, mamma e figlio avevano rubato orecchini, scarpe e alcolici in un ipermercato di Savona. Furto dopo il quale sono stati, come nelle precedenti occasioni, di nuovo rilasciati.

L’ultimo furto e il nuovo arresto – Il furto delle bottiglie di champagne – appunto il quarto in tre mesi – si è registrato nel pomeriggio di mercoledì. La coppia di ladri è stata rintracciata in poco tempo dai carabinieri, subito allertati dai dipendenti del supermercato che hanno anche fornito ai militari una descrizione molto precisa dei due malviventi. I carabinieri, che hanno subito riconosciuto la coppia nota per i suoi precedenti, hanno contestato a mamma e figlio anche altri furti simili commessi in paese negli ultimi giorni, tra cui uno presso una farmacia dove avrebbero rubato cosmetici per 300 euro.