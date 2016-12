Grave incidente questa mattina nel porto turistico di Loano, in provincia di Savona. Uno yacht di circa 20 metri, ormeggiato presso il molo loanese, infatti è andato a fuoco per cause ancora da accertare intrappolando al suo interno alcune persone che si trovavano a bordo. L'allarme è scattato intorno alle ore 6 di oggi ed è subito partita la macchina dei soccorsi. L'incendio si sarebbe sviluppato sottocoperta, impedendo alle persone nelle cabine di uscire. Sul posto sono giunte diverse squadre di Vigili del Fuoco sia da Savona che dal distaccamento di Finale Ligure, oltre alla capitaneria di porto, ai carabinieri ai servizi sanitari del 118.

Secondo le prime informazioni, sul natante, ormeggiato al molo esterno della Marina di Loano, vi erano almeno quattro persone tra cui una donna di 51 anni tratta in salvo dai pompieri dopo essersi gettata in acqua e trasportata in codice giallo in ambulanza all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Non sono riusciti a sfuggire alla furia delle fiamme invece altre tre persone, due uomini e un'altra donna, rimasti intrappolati nella cabina di prua.

I soccorritori hanno tentato in ogni modo di estrarli dall'imbarcazione, anche provando a tagliare lo scafo, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano. I pompieri infatti non sono riusciti a salire sulla barca perché oltre alle operazioni di spegnimento dell'incendio hanno dovuto far fronte anche alle condizioni dell'imbarcazione che a causa delle fiamme è parzialmente affondata. Le vittime sono la sorella della sopravvissuta e i compagni delle due donne, tutti di nazionalità tedesca.